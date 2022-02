«Nessuno merita di sentire la rigidità degli inverni di New York, senza niente da indossare e nessun posto dove andare. Vorrei poter fare di più» (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo passerelle, non solo red carpet e copertine patinate. Per Bella Hadid c’è di più. Lontano dal mondo glamour, la modella si dedica al volontariato. È stata lei stessa a condividere alcuni post su Instagram in cui appare impegnata ad aiutare i bisognosi di New York. Con uno scopo ben preciso: sensibilizzare. Bella Hadid: storia e successo della top model guarda le foto Leggi anche › Bella Hadid e i problemi con l’alcol. «Quando bevevo, perdevo il controllo. Ho dovuto smettere» ... Leggi su iodonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo passerelle, non solo red carpet e copertine patinate. Per Bella Hadid c’è di più. Lontano dal mondo glamour, la modella si dedica al volontariato. È stata lei stessa a condividere alcuni post su Instagram in cui appare impegnata ad aiutare i bisognosi di New. Con uno scopo ben preciso: sensibilizzare. Bella Hadid: storia e successo della top model guarda le foto Leggi anche › Bella Hadid e i problemi con l’alcol. «Quando bevevo, perdevo il controllo. Ho dovuto smettere» ...

Advertising

F_DUva : Ritengo inaccettabile l'utilizzo di bot e profili falsi contro @luigidimaio, a cui va la mia solidarietà. Alimentar… - IOdonna : «Nessuno merita di sentire la rigidità degli inverni di New York, senza niente da indossare e nessun posto dove and… - KatiaAbrignani : @vetustissima Ma veramente?!? ???????? nessuno si merita una fine del genere... Nemmeno un parente? Un conoscente? Un… - itsiannaa : #gfvip Delia merita di essere in finale più di molti la dentro.Teatrino o meno, gli regge un programma da 6 mesi an… - DANIEL10365 : @mirkodecarli @DelLancillotto se tu non facessi dichiarazioni che contrappongono gli uni verso gli altri, nessuno t… -