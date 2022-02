Michele Merlo lo sfogo del papà è stato dimenticato a Sanremo e anche ad Amici (Di martedì 8 febbraio 2022) Michele Merlo in arte Mike Bird, non è stato ricordato sul palco di Sanremo o ad Amici, nonostante i fan si fossero mobilitati per chiedere un omaggio. Di questo parla il papà, che affida lo sfogo alle pagine del Corriere del Veneto. «Costava poco farlo, però me l’aspettavo e non voglio fare polemiche», dice parlando Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 8 febbraio 2022)in arte Mike Bird, non èricordato sul palco dio ad, nonostante i fan si fossero mobilitati per chiedere un omaggio. Di questo parla il, che affida loalle pagine del Corriere del Veneto. «Costava poco farlo, però me l’aspettavo e non voglio fare polemiche», dice parlando

fanpage : I fan di #MicheleMerlo avevano chiesto di poterlo ricordare a #Sanremo22, ma non è stato cosi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: I fan di #MicheleMerlo avevano chiesto di poterlo ricordare a #Sanremo22, ma non è stato cosi - deddymyall : RT @Quellochetutti1: La delusione del padre di Michele Merlo per il mancato omaggio a Sanremo. La frecciata ad Amici e la coincidenza con l… - Quellochetutti1 : La delusione del padre di Michele Merlo per il mancato omaggio a Sanremo. La frecciata ad Amici e la coincidenza co… - ES4UR1T4 : ho letto di una polemica sul fatto che a sanremo non abbiano ricordato michele merlo, voi che ne pensate? -