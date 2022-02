Macron il mediatore con il quale vuole parlare Putin (Di martedì 8 febbraio 2022) Complicatissimo ruolo di mediatore quello di Emmanuel Macron, che però il presidente francese veste come se gli fosse stato tagliato addosso. Meno timido del collega tedesco Olaf Scholz, evidentemente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Complicatissimo ruolo diquello di Emmanuel, che però il presidente francese veste come se gli fosse stato tagliato addosso. Meno timido del collega tedesco Olaf Scholz, evidentemente ...

Advertising

ilfaroonline : Ucraina, Macron fa da mediatore: al Cremlino 5 ore di colloquio con Putin - CMarziane : RT @byoblu: Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guerra con l'Ucr… - floyd2012 : RT @byoblu: Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guerra con l'Ucr… - mistermeo : RT @byoblu: Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guerra con l'Ucr… - OBonomi : RT @byoblu: Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guerra con l'Ucr… -