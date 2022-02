Intesa Sanpaolo, disservizio in arrivo: l’avviso ai clienti (Di martedì 8 febbraio 2022) disservizio per i clienti di Intesa Sanpaolo: l’istituto bancario ha comunicato che si potranno avere dei problemi con il Bancomat Pay Disservizi in arrivo per i clienti di Intesa San Paolo. E’ stato lo stesso istituto bancario ad avvisare tutti gli utenti con un avviso nelle scorse ore visibile dai correntisti che nelle operazioni di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 8 febbraio 2022)per idi: l’istituto bancario ha comunicato che si potranno avere dei problemi con il Bancomat Pay Disservizi inper idiSan Paolo. E’ stato lo stesso istituto bancario ad avvisare tutti gli utenti con un avviso nelle scorse ore visibile dai correntisti che nelle operazioni di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

IntesaSP_Help : @MVlashic Ciao, i bonifici disposti verso un altro conto Intesa Sanpaolo vengono accreditati al beneficiario il gio… - MilanoFinanza : Intesa SanPaolo: il trend primario rimane positivo - big_mico : Il 10 febbraio alle 14:00 torna Protezione e Sport in Area X. Massimo Caputi incontra Laura Pirovano, campionessa d… - infoiteconomia : BPM e Intesa Sanpaolo: svuotati i conti dalla truffa shock, ecco il messaggio - MVlashic : @IntesaSP_Help quanto ci vorrà per trasferire da intesa sanpaolo it a intesa sanpaolo it? -