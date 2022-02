Il Paradiso delle Signore, fine riprese per Pietro Masotti: 'leggero e triste' (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo Roberto Farnesi e Giulia Arena, si stanno ritirando anche altri attori de Il Paradiso delle Signore. In questi ultimi giorni è stato annunciato l'ultimo ciak di Pietro Masotti. L'attore stesso ha fatto sapere che per lui è giunto il momento del meritato riposo e lo ha fatto attraverso un post divulgato sui social. Oltre all'interprete di Marcello Barbieri, anche altri protagonisti della daily soap di mamma Rai si sono congedati dal set dei Videa Studi Televisivi, parliamo di Filippo Scarafia e Gaia Bavaro: saranno presenti nella settima stagione? Cala il sipario su Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore Nelle ultime due settimane, su Instagram, sia Roberto Farnesi che Giulia Arena hanno informato i loro numerosi follower di aver girato le ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo Roberto Farnesi e Giulia Arena, si stanno ritirando anche altri attori de Il. In questi ultimi giorni è stato annunciato l'ultimo ciak di. L'attore stesso ha fatto sapere che per lui è giunto il momento del meritato riposo e lo ha fatto attraverso un post divulgato sui social. Oltre all'interprete di Marcello Barbieri, anche altri protagonisti della daily soap di mamma Rai si sono congedati dal set dei Videa Studi Televisivi, parliamo di Filippo Scarafia e Gaia Bavaro: saranno presenti nella settima stagione? Cala il sipario su Marcello Barbieri ne IlNelle ultime due settimane, su Instagram, sia Roberto Farnesi che Giulia Arena hanno informato i loro numerosi follower di aver girato le ...

Advertising

anticipazionitv : #AlexBelli di nuovo in TV come attore? ?????? #tvtime #tvshow #tvactor - redazionetvsoap : Notte di passione!!!!! #ilparadisodellesignore #pds6 #anticipazioni #pdsdaily4 - redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily #pds6 #anticipazioni La #trama di #domani, #9febbraio - zazoomblog : Il Paradiso delle signore spoiler 9 febbraio: brutte notizie per Tina colpo di testa di Flora - #Paradiso #delle… -