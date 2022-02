Green Pass, chi rischia 1.500€ di multa dal 15 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Novità in arrivo sul Green Pass per i lavoratori a partire dal 15 febbraio: ecco cosa si deve evitare per non incorrere in multe salate Novità in arrivo per i lavoratori ed il possesso del Green Pass. Non si placano le polemiche nel nostro paese in merito alla certificazione verde che sta creando tantissime divisioni, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 8 febbraio 2022) Novità in arrivo sulper i lavoratori a partire dal 15: ecco cosa si deve evitare per non incorrere in multe salate Novità in arrivo per i lavoratori ed il possesso del. Non si placano le polemiche nel nostro paese in merito alla certificazione verde che sta creando tantissime divisioni, L'articolo proviene da Consumatore.com.

AlexBazzaro : Sabato potevo cenare fuori con amici, 8 persone. 1 senza green pass. Siamo stati a casa tutti insieme. Il ristoran… - borghi_claudio : Il fatto di vedere gente come @Libero_official che sul green pass diceva totalmente l'opposto fino a due giorni fa… - borghi_claudio : Libero è diventato no green pass. Così, in scioltezza, dopo qualche migliaio di prime pagine dove si dicevano cose lievemente differenti. - PandinoSteve : @MarcoNoel19 Luisa entra presto, fa la spesa presto e di solito non mostra il Green Pass - Sergio42312265 : Adnkronos: Bassetti: 'Green pass in estate? Se resta com'è, tutti in piazza'. -