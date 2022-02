Eutanasia | domani legge in aula Camera | oltre 200 emendamenti | maggioranza resta divisa** 2

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - Ma le perplessità sul testo arrivano per ragioni opposte anche dal versante del centrosinistra. Riccardo Magi di Più Europa ha presentato una ventina di. "E' un testo imperfetto e che presenta diversi nodi irrisolti". Una, spiega all'Adnkronos, che contiene diversi "ostacoli" per attivare la procedura del suicidio assistito. "Non c'è certezza sui tempi dei vari step della procedura e questo può creare un imbuto burocratico". E poi il punto dell'obiezione di coscienza: "Questo rischia di essere un ostacolo decisivo, già vediamo i problemi che ci sono sull'aborto...". E diversi altri aspetti che potrebbero causate ritardi o blocco della procedura. Osserva il relatore Provenza: "La mediazione non può accontentare tutti. Abbiamo lavorato cercando di trovare un equilibrio sulle garanzie a tutela delle persone che richiedono ...

Lega: "Restiamo contrari a legge" Atteso per oggi, dovrebbe riprenderepomeriggio nell'aula ... "Io non so come e se questa legge si intreccerà con il referendum sull', so però che si ...ROMA - 'ribadiremo la nostra posizione per quel che riguarda il testo di legge sul fine vita . Lo ... Infine, sul referendumpromosso, tra gli altri, dai Radicali, che ha ottenuto le ...Dopo un approdo lampo a dicembre, domani, al più dopodomani ... Sullo sfondo resta il referendum sull'eutanasia, e i due fronti presto potrebbero incrociarsi.Atteso per oggi, dovrebbe riprendere domani pomeriggio nell'aula di Montecitorio l'esame ... "Io non so come e se questa legge si intreccerà con il referendum sull'eutanasia, so però che si tratta di ...