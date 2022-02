Dopo la morte di Lorenzo Parelli vogliamo garanzie per i nostri studenti. La lettera di cento docenti (Di martedì 8 febbraio 2022) E cosa ne sarà di Charlieche cadde mentre lavoravae dal ponte volò, volò sulla strada? Sconvolti e frastornati apprendiamo della morte di Lorenzo Parelli, 18 anni, travolto da una putrella durante il suo ultimo giorno di stage presso lo stabilimento di carpenteria meccanica di Lauzacco. In qualità di personale scolastico esprimiamo anzitutto il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e ai colleghi dell’Istituto Salesiano Bearzi di Udine. Lorenzo è uno di noi: è nostro figlio, nostro fratello, nostro studente. Lorenzo è stato tradito dal mondo degli adulti, perché è stato ucciso, non è semplicemente morto di lavoro. Crediamo fermamente che la nostra reazione non possa tuttavia limitarsi ai sentimenti di incredulità, indignazione e profondo dolore che in qualità di educatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) E cosa ne sarà di Charlieche cadde mentre lavoravae dal ponte volò, volò sulla strada? Sconvolti e frastornati apprendiamo delladi, 18 anni, travolto da una putrella durante il suo ultimo giorno di stage presso lo stabilimento di carpenteria meccanica di Lauzacco. In qualità di personale scolastico esprimiamo anzitutto il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e ai colleghi dell’Istituto Salesiano Bearzi di Udine.è uno di noi: è nostro figlio, nostro fratello, nostro studente.è stato tradito dal mondo degli adulti, perché è stato ucciso, non è semplicemente morto di lavoro. Crediamo fermamente che la nostra reazione non possa tuttavia limitarsi ai sentimenti di incredulità, indignazione e profondo dolore che in qualità di educatori ...

