Covid Ragusa, altri 3 morti in 24 ore e 8294 positivi (Di martedì 8 febbraio 2022) Ragusa – altri morti per Covid in provincia di Ragusa. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 8 febbraio 2022. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore che fa salire il totale da inizio pandemia a 450. I tre decessi sono avvenuti: uno all’ospedale Maggiore di Modica e due all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di una donna di 81 anni Scicli, vaccinata con una dose, morta in Malattie Infettive al Maggiore di Modica, di un uomo di 88 anni di Santa Croce Camerina, non vaccinato, morto in Malattie Infettive al Giovanni Paolo II di Ragusa e di una donna di 71 anni, vaccinata con 2 dosi, morta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa. I positivi in totale sono 8.294 di cui 8.172 si ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022)perin provincia di. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 8 febbraio 2022. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore che fa salire il totale da inizio pandemia a 450. I tre decessi sono avvenuti: uno all’ospedale Maggiore di Modica e due all’ospedale Giovanni Paolo II di. Si tratta di una donna di 81 anni Scicli, vaccinata con una dose, morta in Malattie Infettive al Maggiore di Modica, di un uomo di 88 anni di Santa Croce Camerina, non vaccinato, morto in Malattie Infettive al Giovanni Paolo II die di una donna di 71 anni, vaccinata con 2 dosi, morta al Pronto Soccorso dell’ospedale di. Iin totale sono 8.294 di cui 8.172 si ...

