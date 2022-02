Concorso Comune Cagliari, 58 diplomati e laureati: ultime ore per partecipare (Di martedì 8 febbraio 2022) *aggiornamento dell’8/02/2022: ultime ore per partecipare al Concorso Comune Cagliari: il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è infatti fissato al giorno 9 febbraio 2022. Per candidarsi, come si legge nel bando ufficiale di Concorso, le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite l’apposita piattaforma, disponibile sul sito del Comune di Cagliari – www.Comune.Cagliari.it, nella sezione Bandi di Concorso. *Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 25 gennaio 2022 l’avviso relativo al bando del Concorso indetto dal Comune di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 8 febbraio 2022) *aggiornamento dell’8/02/2022:ore peral: il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è infatti fissato al giorno 9 febbraio 2022. Per candidarsi, come si legge nel bando ufficiale di, le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite l’apposita piattaforma, disponibile sul sito deldi– www..it, nella sezione Bandi di. *Aggiornamento del 25/01/2022: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 7 del 25 gennaio 2022 l’avviso relativo al bando delindetto daldi ...

Striscia : Che cosa hanno in comune #canyaman ed @EzioGreggio? Sentite un po’ qua! ???? Noi (concorso di bellezza a parte??) vi… - ComunediCuneo : RT @europedirectCN: La @europainitalia, il @Europarl_IT, INDIRE e @AgenziaGiovani ripropongono il concorso per le scuole secondarie di seco… - Studio_Archi4 : RT @archjob: #concorsiPA 1 posto di istruttore direttivo tecnico (PD) - Comune di Vo'Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un p… - archjob : #concorsiPA 1 posto di istruttore direttivo tecnico (PD) - Comune di Vo'Concorso pubblico, per esami, per la copert… - News_24it : “Fondi da scoprire e vivere” dà il titolo al concorso fotografico amatoriale, promosso dal Comune allo scopo di pro… -