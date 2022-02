CDP | Fei e Muzinich accordo da 150mln per PMI e Mid Cap

Leggi su fmag

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un miliardo di euro per offrire nuove opportunità di crescita e finanziamenti a oltre 100 PMI e Mid Cap europee colpite dagli effetti economici della pandemia. Questo è l’obiettivo del fondoDiversified Loans Fund II in cui Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) si sono impegnati a investire complessivamente 150 milioni di euro (rispettivamente 100 milioni da Cdp e 50 mln dal Fei). Dopo il successo ottenuto con il Diversified Lending Fund, nel quale sia Cdp che il Fei sono stati investitori di riferimento,lancia un nuovo fondo di portata europea basato sul parallel lending, strumento di finanza alternativa in affiancamento al canale bancario, che ha l’obiettivo di raccogliere 1 miliardo di euro di risorse per sostenere i piani di sviluppo e l’accesso al credito per le PMI e Mid Cap del ...