Bobby Solo ritorna con ”All In Better Times” | il nuovo brano in tutte le radio e piattaforme online

(Adnkronos) – Il nuovo singolo di Bobby Solo, arrangiato per lui dal musicista e autore Carlo Zannetti, ha sonorità rock, è molto orecchiabile e sarà disponibile su tutte le radio e piattaforme di streaming a partire da venerdì 11 febbraio Milano, 8 Febbraio 2022. Si chiama "All In Better Times" il nuovo singolo di Bobby Solo, che sigla il ritorno di un artista senza tempo. Denominato l' "Elvis italiano" Bobby Solo è un interprete di fama internazionale, oltre che cantautore, chitarrista, bassista, e vincitore di ben due Festival di Sanremo. "All In Better Times" è un brano rock, con un testo poetico descrittivo

