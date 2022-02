Barbara d’Urso al timone de La Pupa e il Secchione (che diventa un reality) (Di martedì 8 febbraio 2022) Barbara d’Urso al timone de La Pupa e il Secchione. Quelli che nei giorni scorsi sembravano solo rumors sono diventati qualcosa di più e il misterioso annuncio di cui la conduttrice parlava in queste ore è finalmente arrivato: sarà lei che prenderà il timone di una formula tutta nuova dello show da marzo. Questo vuol dire però due cose. Non solo La Pupa e il Secchione si vestirà di reality ma la conduttrice sarà ‘declassata’ e si sposterà su Italia1 dopo anni gloriosi passati alla guida del prime time di Canale5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui mediaset) La Pupa e il Secchione esordirà con una formula ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 febbraio 2022)alde Lae il. Quelli che nei giorni scorsi sembravano solo rumors sonoti qualcosa di più e il misterioso annuncio di cui la conduttrice parlava in queste ore è finalmente arrivato: sarà lei che prenderà ildi una formula tutta nuova dello show da marzo. Questo vuol dire però due cose. Non solo Lae ilsi vestirà dima la conduttrice sarà ‘declassata’ e si sposterà su Italia1 dopo anni gloriosi passati alla guida del prime time di Canale5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui mediaset) Lae ilesordirà con una formula ...

