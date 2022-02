Assicurazione casalinghe: iscrizione possibile anche dopo il 31 gennaio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 31 gennaio era la data entro la quale i soggetti iscritti all’Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici avrebbero dovuto pagare il premio di 24 euro per rinnovare la copertura sino al 31 dicembre 2022. Comunemente chiamata “Assicurazione casalinghe”, la protezione per coloro che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita della cura dei familiari e dell’ambiente in cui dimorano, è stata introdotta con Legge 3 dicembre 1999 numero 493, allo scopo di valorizzare la dedizione ed il senso di responsabilità di chi svolge giorno dopo giorno la propria attività tra le mura domestiche. L’INAIL ha tuttavia comunicato che è possibile iscriversi anche successivamente alla data del 31 gennaio, specificando che la decorrenza della copertura ... Leggi su leggioggi (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 31era la data entro la quale i soggetti iscritti all’INAIL contro gli infortuni domestici avrebbero dovuto pagare il premio di 24 euro per rinnovare la copertura sino al 31 dicembre 2022. Comunemente chiamata “”, la protezione per coloro che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita della cura dei familiari e dell’ambiente in cui dimorano, è stata introdotta con Legge 3 dicembre 1999 numero 493, allo scopo di valorizzare la dedizione ed il senso di responsabilità di chi svolge giornogiorno la propria attività tra le mura domestiche. L’INAIL ha tuttavia comunicato che èiscriversisuccessivamente alla data del 31, specificando che la decorrenza della copertura ...

