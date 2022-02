Vlahovic e Zakaria nella storia della Juventus | che record | basta una partita

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dusane Denishanno iniziato il campionato nel miglior modo possibile entrando in un circolo di campionissimi bianconeri. Bagnare una nuova avventura con gol è sempre piacevole ed eccitante e per questo motivo Dusane Denishanno iniziato nel miglior modo possibile, entrando così a far parte di quella straordinaria carrellata di campioni che hanno saputo rendere grande lafin da subito. Fonte/GettyDusane Denisnon potevano iniziare nel modo migliore la loro avventura con lae infatti sono stati due loro gol che hanno deciso la complicata sfida di Torino contro il Verona e i due hanno sempre più voglia di prendere per mano la Signora. Il serbo era l’attaccante tanto sognato e già ...

Advertising

SerieA : La @juventusfc vince contro il @HellasVeronaFC ? Segnano all'esordio: #Vlahovic e #Zakaria ?? #JuveVerona… - ClaMarchisio8 : Una tisana bella calda e due tazze. Post #JuventusVerona #Vlahovic #Zakaria ???????? - OptaPaolo : 2 - Grazie a #Vlahovic e #Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la… - yassa9898 : RT @giampdisan: Vittoria fondamentale. #Vlahovic mette subito le cose in chiaro e #Zakaria spiega a tutti perché è lì: fisicità, gamba e in… - Boboj29 : Danilo a dx e De Sciglio a sx direi di continuare cosi De Ligt e..Bonuci o Chiellini o Rugani i 2 centrali Locatel… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Zakaria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La corsa alla Champions League è aperta, forse anche quella per lo scudetto, la risposta della Juventus risponde al nomeNella serata di ieri sera si è vista una Juventus diversa a partire già dall'ingresso sin dal 1 dei due neoacquisti.sono la risposta bianconera ...... ma resta in ansia per i problemi accusati da Chiellini eLa Juventus si gode la prima vittoria targata. Contro l'Hellas Verona a preoccupare sono le condizioni di Chiellini e ...La corsa alla Champions League è aperta, forse anche quella per lo scudetto, la risposta della Juventus risponde al nome Vlahovic Zakaria Nella serata di ieri sera si è vista una Juventus diversa a ...Successo interno importante dei bianconeri, contro l'Hellas: in gol i nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria. QS in apertura sui bianconeri: "Vlahovic-Zak: Juve quarta". vedi letture. "Vlahovic-Zak: Juve ...