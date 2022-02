Uomini e Donne anticipazioni 7 febbraio: ancora tensioni tra Matteo Ranieri e le sue due corteggiatrici? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati scelta dalla redazione di Uomini e Donne per il ruolo di tronisti del dating show, nel 2022. I due ragazzi, che vengono entrambi da esperienze come corteggiatori, hanno cominciato ad appassionare il pubblico con le loro conoscenze. Luca Salatino ha portato subito in esterna Eleonora, ma sul conto della ragazza sono arrivate molte segnalazioni, tanto da costringere il tronista a mandarla via. Matteo Ranieri, invece, ha stretto delle conoscenze principalmente con Denise Mingiano e Federica Aversano, con cui è scattato un bacio. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 5 febbraio, Matteo Ranieri tornerà al centro dello ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022)e Luca Salatino sono stati scelta dalla redazione diper il ruolo di tronisti del dating show, nel 2022. I due ragazzi, che vengono entrambi da esperienze come corteggiatori, hanno cominciato ad appassionare il pubblico con le loro conoscenze. Luca Salatino ha portato subito in esterna Eleonora, ma sul conto della ragazza sono arrivate molte segnalazioni, tanto da costringere il tronista a mandarla via., invece, ha stretto delle conoscenze principalmente con Denise Mingiano e Federica Aversano, con cui è scattato un bacio. A, secondo le, nella puntata del 5tornerà al centro dello ...

