Stasera a “Striscia La Notizia” il servizio di Pinuccio sulla nomina del direttore di Rai English (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per “Rai Scoglio 24” e Striscia La Notizia, Pinuccio torna a occuparsi della Rai e dei relativi sprechi: promosso per meriti sul campo Fabrizio Ferragni, il direttore di Rai English, il canale in inglese della tivù di Stato. Rai Scoglio 24 ritorna Stasera a Striscia La Notizia con Pinuccio sulle orme del direttore di Rai English Quello, annunciato nel lontano 2018, che non si è mai acceso. Eppure, il direttore è diventato da poco un megadirettore, a capo della Direzione offerta estero, con la responsabilità di altre due strutture, Rai Italia e Rai World Premium. Qualche giorno fa, alle audizioni in Parlamento, l’ad Carlo Fuortes aveva dichiarato che per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per “Rai Scoglio 24” eLatorna a occuparsi della Rai e dei relativi sprechi: promosso per meriti sul campo Fabrizio Ferragni, ildi Rai, il canale in inglese della tivù di Stato. Rai Scoglio 24 ritornaLaconsulle orme deldi RaiQuello, annunciato nel lontano 2018, che non si è mai acceso. Eppure, ilè diventato da poco un mega, a capo della Direzione offerta estero, con la responsabilità di altre due strutture, Rai Italia e Rai World Premium. Qualche giorno fa, alle audizioni in Parlamento, l’ad Carlo Fuortes aveva dichiarato che per il ...

