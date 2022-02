Spread Btp - Bund: in discesa sotto 160 punti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund è in discesa, a 159,5 punti. Resta comunque sopra la chiusura di venerdì, a 154,2 punti. In questa seduta, dopo un'apertura in calo a 153 punti, secondo i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il differenziale tra Btp eè in, a 159,5. Resta comunque sopra la chiusura di venerdì, a 154,2. In questa seduta, dopo un'apertura in calo a 153, secondo i dati ...

Advertising

petergomezblog : In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei. Btp italiano 1,86%, lo spread supera i 160 punti… - Agenzia_Ansa : Spread Btp-Bund sale a 159 punti, rendimento all'1,8%. Si porta a livelli di metà maggio del 2020 #ANSA - Massimo22185550 : RT @serebellardinel: E nonostante i #migliori,lo #spread raggiunge stamane i 162 punti, il livello più alto da circa 2 anni! #RidateciConte… - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in discesa sotto 160 punti: Il rendimento del decennale italiano all'1,826% - trading975 : Lo #yield di tutti i Titoli di Stato sui #10Y è tornato largamente in area positiva anche per il #bund tedesco. Imp… -