Spezia, Manaj: 'Sempre stati con Thiago Motta, è umile e un grande allenatore. Ora la salvezza il prima possibile' (Di martedì 8 febbraio 2022) Rey Manaj, attaccante dello Spezia, parla a Sky Sport dopo il pareggio in casa della Salernitana: "C'è un po' di rammarico... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Rey, attaccante dello, parla a Sky Sport dopo il pareggio in casa della Salernitana: "C'è un po' di rammarico...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Manaj: 'C'è un pò di rammarico per la partita, ma per come si era messa va bene così' - apetrazzuolo : SPEZIA - Manaj: 'C'è un pò di rammarico per la partita, ma per come si era messa va bene così' - napolimagazine : SPEZIA - Manaj: 'C'è un pò di rammarico per la partita, ma per come si era messa va bene così' - cn1926it : #SerieA, la doppietta di Verdi non basta alla #Salernitana. Solo pari con lo #Spezia @SerieA - TuttoSalerno : Spezia, Manaj a Sky Sport: 'C'è un po' di rammarico, potevamo fare tre punti' -