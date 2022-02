"Solo sangue no vax". Genitori non fanno operare il figlio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una coppia di Genitori rifiuta di far operare il figlio al cuore fino a quando non avrà la certezza che il sangue che gli verrà trasfuso sarà donato esclusivamente da "no vax". La questione finisce in tribunale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una coppia dirifiuta di farilal cuore fino a quando non avrà la certezza che ilche gli verrà trasfuso sarà donato esclusivamente da "no vax". La questione finisce in tribunale

