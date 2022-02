Sci di fondo, Pechino 2022. Greta Laurent sogna di raggiungere la finale nella sprint femminile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio è il giorno della velocità nello sci di fondo ai Giochi di Pechino. Verrà infatti assegnato il VI titolo olimpico femminile della sprint. Il format, ideato a metà anni ’90, ha fatto ingresso nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Salt Lake City 2002. Sarà peraltro la quarta volta in cui si gareggerà a skating, in quanto nel 2010 e nel 2018 si è utilizzato il passo alternato. Sino a oggi sono cinque le fondiste capaci di laurearsi campionesse olimpiche della sprint. Nessuna donna è quindi ancora stata in grado di ripetersi. Le elette sono Julia Tchepalova (Salt Lake City 2002), Chandra Crawford (Torino 2006), Marit Bjørgen (Vancouver 2010), Maiken Caspersen Falla (Sochi 2014) e Stina Nilsson (PyeongChang 2018). Sono ben quattordici le donne in grado di conquistare ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio è il giorno della velocità nello sci diai Giochi di. Verrà infatti assegnato il VI titolo olimpicodella. Il format, ideato a metà anni ’90, ha fatto ingresso nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Salt Lake City 2002. Sarà peraltro la quarta volta in cui si gareggerà a skating, in quanto nel 2010 e nel 2018 si è utilizzato il passo alternato. Sino a oggi sono cinque le fondiste capaci di laurearsi campionesse olimpiche della. Nessuna donna è quindi ancora stata in grado di ripetersi. Le elette sono Julia Tchepalova (Salt Lake City 2002), Chandra Crawford (Torino 2006), Marit Bjørgen (Vancouver 2010), Maiken Caspersen Falla (Sochi 2014) e Stina Nilsson (PyeongChang 2018). Sono ben quattordici le donne in grado di conquistare ...

MasashiKohmura : RT @Eurosport_IT: ?? PRIMO ORO OLIMPICO ?? Il primo oro di Pechino 2022 è di Therese Johaug, la norvegese è campionessa Olimpica nello skiat… - Gianbilico : Oggi mi andrebbe di fare una vasectomia così non ho problemi anche a fare lo sci di fondo in quanto se rimane blocc… - Cioccolatacald3 : @daymelloreal Lo sport è una medicina! Faccio ciclismo ed escursioni in montagna in estate, sci di fondo in inverno… - RedazioneAdp : Dopo 40 giorni di apertura, chiude l’anello cittadino per lo sci di fondo - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo, Olimpiadi Pechino 2022 - La start list: Pellegrino e Laurent guidano i quartetti azzurri per la sprint https… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Arianna Fontana, medaglia d'oro nei 500 metri Short Track: gli highlights ... gli stessi di Stefania Belmondo nello sci di fondo. E non è finita qui: il bottino potrà essere incrementato sempre in Cina, visto che il percorso olimpico della valtellinese non è ancora concluso. ...

Christian Lorenzi ed Emilie Jeantet vincono la 39ª MarciaGranParadiso Christian Lorenzi ed Emilie Jeantet hanno vinto la 39ª edizione della MarciaGranParadiso , la classica dello sci di fondo andata in scena su un tracciato ridotto di 24 km a causa dello scarso innevamento. In 273 si sono presentati al via sui Prati di Sant'Orso, dove a spuntarla al fotofinish è stato ...

La start list della gimkana cross di sci di fondo del Biberon a Forni di Sopra FISI FVG La medaglia non è un sogno, ma l’obiettivo Buon sangue non mente. Figlia di Kurt Fähndrich, negli anni Ottanta pioniere assieme al fratello Markus dello sci di fondo rossocrociato, Nadine è cresciuta con l’odore di sciolina nelle narici. Anche ...

Pechino 2022: la sciatrice che ha acceso il braciere (XINHUA) - PECHINO, 07 FEB - Prima di venerdì sera, Dinigeer Yilamujiang era una sconosciuta per la maggior parte delle persone al di fuori del mondo dello sci di fondo. Tuttavia la ventenne cinese ha ...

