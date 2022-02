Riforma Csm | Cartabia vede Draghi e Garofoli a palazzo Chigi dopo l’appello di Mattarella per portarla “con immediatezza a compimento”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La ministra della Giustizia Martasi è recata aper incontrare prima il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto, e poi il premier Marioin un confronto sull’attesadel Consiglio superiore della magistratura e della legge sull’ordinamento giudiziario, la terza del “pacchetto giustizia”quelle del processo civile e del processo penale. Gli emendamenti del governo al testo base in discussione in Commissione Giustizia alla Camera – firmato dall’ex ministro Alfonso Bonafede – si attendono almeno dal giugno scorso, quando la commissione ministeriale presieduta dal costituzionalista Massimo Luciani ha depositato le proprie proposte. L’approdo in Consiglio dei ministri era stato annunciato per prima di Natale, ...

Advertising

fattoquotidiano : Csm, tutti chiedono la riforma: ma Cartabia nasconde gli emendamenti e ignora il ddl Bonafede (già pronto) anti-cor… - fattoquotidiano : LA LEGGE SUL CSM Il presidente della Repubblica bacchetta i magistrati: “Chiudere l’iter sul Consiglio”. Ma la Bo… - riotta : #Mattarella invoca infine la riforma e la fine degli scontri fra i magistrati. Boato del Parlamento. Ora presiedend… - fabbri333 : Cartabia a Palazzo Chigi, incontro su riforma Csm - Ultima Ora - ANSA - DarthPump : Cartabia a Palazzo Chigi, incontro su riforma Csm -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Csm

16.45 Cartabia a P. Chigi perdelLa ministra della Giustizia Cartabia è a Palazzo Chigi per un incontro di approfondimento con il premier Draghi sulladel. Il tema delladella giustizia e dunque ...La ministra della Giustizia Marta Cartabia è a Palazzo Chigi per un incontro di approfondimento sulladel. Cartabia è arrivata a piedi ed è appena entrata nella sede del governo.16.45 Cartabia a P.Chigi per riforma del Csm La ministra della Giustizia Cartabia è a Palazzo Chigi per un incontro di ap- profondimento con il premier Draghi sulla riforma del Csm. Il tema della ...Per questo oggi pomeriggio la ministra della Giustizia, Marta Cartabia si è incontrata con il premier a Palazzo Chigi per un approfondimento a partire dalla riforma del Csm che in contemporanea con ...