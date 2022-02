Riaprono le discoteche!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il settore dei locali notturni è stato uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia. Per loro le restrizioni e la chiusura prolungate è stata un grosso colpo. Dal 10 febbraio le regole cambieranno. Potranno infatti riaprire le discoteche. Per entrare bisognerà essere in possesso del Super Green pass. Accesso consentito quindi solamente a vaccinati o guariti dal covid. Nel caso il locale sia al chiuso, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Nessun obbligo di mascherina per i locali da ballo all’aperto e che si trovano in zona bianca.

Notizia confermata, il sottosegretario Costa lo aveva annunciato qualche giorno fa: da venerdì 11 febbraio via le mascherine all'aperto in zona bianca. Ovvero in tre regioni: Molise, Umbria e ...Da venerdì 11 niente più mascherine all'aperto , ma solo in zona bianca. E, sempre dallo stesso giorno, si potrà tornare a ballare nelle, anche se con capienza ridotta e con entrata consentita esclusivamente ai possessori del Green Pass rafforzato.