"Questa è da reato penale": Jessica che combini, così è proprio da 'sotto a un treno' [VIDEO] (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jessica Selassiè esagera, le sue reazioni sono ingiustificabili: dure critiche per la Princess etiope, il pubblico questa volta non perdona. Jessica Selassiè (fonte youtube) I reality sono spesso lo specchio della società al di fuori dei riflettori, e persino le figure che popolano gli ambienti dello spettacolo sono spesso preda di cedimenti e momenti di crisi emotiva. E' quanto successo a Jessica Selassiè, nelle ultime ore messa a dura prova dai più recenti avvenimenti all'interno della casa del GF Vip. Nelle ultime settimane, la Princess si è sentimentalmente legata all'enologo Barù, vivace e irriverente figura di spicco, nonché new entry nel programma. Il loro rapporto è fondamentalmente platonico, ma Jessica non ha mai fatto mistero dell'attrazione fisica che prova nei confronti del compagno di ...

