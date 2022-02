Putin a Macron: “La Nato non è pacifica” (Di martedì 8 febbraio 2022) MOSCA – Putin si rivolge a Macron con queste parole: “La Nato è tutt’altro che un’organizzazione pacifica”. Così il presidente russo in conferenza stampa con l’omologo francese Macron al Cremlino. Putin ha definito “utile” l’incontro, durato 5 ore. Sono state discusse “le richieste russe di garanzie di sicurezza: la non espansione Nato e il suo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla Nato’ Eliseo, Macron e Le Pen al ballottaggio Macron è il nuovo Presidente francese Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante di Putin alle elezioni Conte ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 8 febbraio 2022) MOSCA –si rivolge acon queste parole: “Laè tutt’altro che un’organizzazione”. Così il presidente russo in conferenza stampa con l’omologo franceseal Cremlino.ha definito “utile” l’incontro, durato 5 ore. Sono state discusse “le richieste russe di garanzie di sicurezza: la non espansionee il suo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, ‘Niente veti sulla’ Eliseo,e Le Pen al ballottaggioè il nuovo Presidente francese Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante dialle elezioni Conte ...

