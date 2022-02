Programmi TV di stasera | lunedì 7 febbraio 2022 Nove festeggia i 70 anni di Vasco Rossi con il docufilm Questa Storia Qua

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Rai1, ore 21.25: Màkari 2 – Novità Fiction del, di Michele Soavi, con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore. 1×01 Il delitto di Kolimbetra: Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire perdistanza. Infatti non si vedono da un bel po’, ma si apre una possibilità di ritrovarsi! Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio! Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor ...

Ecco i film completi di trailer e trama da vedere stasera in tv in prima e seconda serata: oggi, 7 febbraio 2022, va in onda The Town su Iris in prima serata alle 21.00. Riparte, stasera, lunedì 7 febbraio, il programma Presa Diretta, in onda su Rai3 in prima serata. La 13esima edizione inizia con una puntata dedicata ai concorsi truccati.