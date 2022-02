Pechino | snowboard; oro a Parrot | Lauzi 5 o

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Quinto posto per l'italiano Emilianonella finale delloslopestyle uomini ai Giochi olimpici di2022. L'oro è andato al canadese Max, sul gradino più alto del podio dopo ...

Advertising

aleandreotti : RT @Eurosport_IT: Argento a PyeongChang 2018 e un grande futuro ?? A fine anno il buio, un tumore, il linfoma di Hodgkin ?? Nel 2019 dopo 6 m… - Eurosport_IT : Argento a PyeongChang 2018 e un grande futuro ?? A fine anno il buio, un tumore, il linfoma di Hodgkin ?? Nel 2019 do… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL RECAP ? Il riassunto delle gare disputate sin qui. Dal terzo posto di @FedeBrignone nell… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 finale snowboard slopestyle maschile: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #finale #snowboard - zazoomblog : Pechino 2022 finale snowboard slopestyle maschile in tv oggi: canale orario e streaming - #Pechino #finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino snowboard

Il successo è andato al canadese Max Parrot : dopo l'argento di PyeongChang 2018 scala di un gradino e agguanta l'oro con uno strepitoso 90.96 nella seconda run. Battuto il sorprendente cinese Yiming ...Quinto posto per l'italiano Emiliano Lauzi nella finale delloslopestyle uomini ai Giochi olimpici di2022. L'oro è andato al canadese Max Parrot, sul gradino più alto del podio dopo l'argento conquistato a PyeongChang e soprattutto dopo aver ...(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Quinto posto per l'italiano Emiliano Lauzi nella finale dello snowboard slopestyle uomini ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L'oro è andato al canadese Max Parrot ...Di più non gli si poteva chiedere. Nella giornata sicuramente più bella della carriera Emiliano Lauzi ha fatto sognare i tifosi italiani alle Olimpiadi di Pechino nello slopestyle. Lo snowboarder ...