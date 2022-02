Pechino 2022, singolo femminile slittino in tv oggi: orario e streaming manche 1 e 2 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per prima e seconda manche della gara di singolo femminile di slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo il singolo maschile con la splendida medaglia di bronzo di Dominik Fischnaller, tocca alle donne gareggiare sul budello di Yanqing. In pista tre azzurre: Andrea Voetter, Nina Zoeggeler e Verena Hofer. L’appuntamento con la prima run è per le ore 12.50 italiane di lunedì 7 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 14.30 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per prima e secondadella gara didiai Giochi Olimpici invernali di. Dopo ilmaschile con la splendida medaglia di bronzo di Dominik Fischnaller, tocca alle donne gareggiare sul budello di Yanqing. In pista tre azzurre: Andrea Voetter, Nina Zoeggeler e Verena Hofer. L’appuntamento con la prima run è per le ore 12.50 italiane di lunedì 7 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 14.30 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI ...

