Pechino 2022: curling, Italia supera anche il Canada e vola in semifinale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - L'Italia del curling continua la sua marcia ai Giochi di Pechino 2022. Gli azzurri si impongono anche sul Canada per 8-7 nell'extra end e chiudono la prima fase del torneo imbattuti con 9 vittorie su altrettanti incontri nel torneo di coppia mista. Stefania Constantini e Amos Mosaner accedono alle semifinali dove ritrovano la Svezia, già battuta 12-8. La sfida si disputerà stasera alle 20:05 locali (le 13:05 in Italia), mentre l'altra semifinale vedrà sfidarsi Norvegia e Gran Bretagna

