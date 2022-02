Pechino 2022, curling: è tutto vero, Constantini e Mosaner in finale olimpica, Svezia dominata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella storia. Stefania Constantini e Amos Mosaner dominano la Svezia per 8-1 e volano in finale nel doppio misto di curling, valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. Si tratta della prima storica finale a cinque cerchi in questa disciplina che tanto sta facendo impazzire di gioia il popolo italiano. In finale per l’oro, domani alle 13:05, gli azzurri se la vedranno contro la Norvegia che hanno sconfitto all’ultimo end la Gran Bretagna per 6-5. Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella storia. Stefaniae Amosdominano laper 8-1 e volano innel doppio misto di, valevole per le Olimpiadi di. Si tratta della prima storicaa cinque cerchi in questa disciplina che tanto sta facendo impazzire di gioia il popolo italiano. Inper l’oro, domani alle 13:05, gli azzurri se la vedranno contro la Norvegia che hanno sconfitto all’ultimo end la Gran Bretagna per 6-5.: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I ...

