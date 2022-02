Morandi bacia Mara Venier in diretta a Domenica In: "Ma sei pazzo?" (Di lunedì 7 febbraio 2022) La gag del bacio, che doveva ricordare un film girato insieme, è andato oltre le aspettative e la Venier non ha nascosto lo stupore per l'intraprendenza di Morandi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) La gag del bacio, che doveva ricordare un film girato insieme, è andato oltre le aspettative e lanon ha nascosto lo stupore per l'intraprendenza di

Advertising

CaffeFou : Morandi bacia Mara Venier in diretta a Domenica In: 'Ma sei pazzo?' #Sanremo2022 #sanremo22 #domenicain #Morandi… - infoitcultura : Show di Gianni Morandi: bacia Mara Venier e Teo Teocoli fa lo stesso - ParliamoDiNews : Domenica In, Gianni Morandi abbraccia e bacia appassionatamente Mara Venier: `Ma sei pazzo?` – Libero Quotidiano… - hhcmetcwn : appena visto il video di morandi che bacia mara e che dire, mi sto pisciando - infoitcultura : Gianni Morandi bacia tutti, prima Mara Venier, poi chi non ti aspetti -