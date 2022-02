Meteo lunedì | impulso freddo | con veloci temporali e neve Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Undi aria fredda di lontane origini artiche approfitterà a inizio settimana di un leggero spostamento dell’anticiclone verso ponente per interessare parte della Penisola. Un po’ sulla scia di quanto avvenuto in precedenza la perturbazione annessa alle correnti fredde ed instabili non interesserà tutta la Penisola ma solo una parte, soprattutto le regioni del medio basso Adriatico e del Sud. Permane quindi il grave stato di carenza di precipitazioni che interessa ormai da oltre 50 giorni buona parte delle regioni settentrionali ma anche ladavremo fenomeni, seppur localmente nevosi fino a quote collinari e anche a carattere di rovescio o di temporale gli accumuli non saranno particolarmente rilevanti. L’unica nota di rilievo sarà il calo termico che interesserà alcune regioni e la forte ...