Meta, 'non lasciamo Europa ma su dati servono regole chiare' (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall'Europa". Così un portavoce di Meta, la holding cui fanno capo Facebook e Instagram, replica alle voci di un possibile ritiro nate in seguito alla diffusione di alcune parti del suo rapporto annuale alla Sec. "Semplicemente Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi, si basa sul trasferimento di dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali. Come altre aziende, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure di protezione dei dati" precisa il portavoce. "Le aziende, fondamentalmente, hanno bisogno di regole chiare e globali per ..."

