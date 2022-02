Mattarella e la nuova giustizia di cui l’Italia ha bisogno (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è un passaggio nel gran discorso di insediamento di Sergio Mattarella in cui evoca come bisogno collettivo la certezza del diritto: «I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l’Ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la doverosa certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone». L’argomentazione è assai più complessa e raffinata di quanto la stampa e l’opinione politica abbiano saputo cogliere. Eppure in queste poche righe forse ancor più che in quelle dedicate alla riforma del Consiglio superiore della magistratura si annida l’essenza dell’idea della nuova giustizia di cui il paese ha bisogno e che il presidente immagina. Il «timore per ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è un passaggio nel gran discorso di insediamento di Sergioin cui evoca comecollettivo la certezza del diritto: «I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso lae l’Ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la doverosa certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone». L’argomentazione è assai più complessa e raffinata di quanto la stampa e l’opinione politica abbiano saputo cogliere. Eppure in queste poche righe forse ancor più che in quelle dedicate alla riforma del Consiglio superiore della magistratura si annida l’essenza dell’idea delladi cui il paese hae che il presidente immagina. Il «timore per ...

