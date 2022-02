Macron da Putin per la crisi in Ucraina. Kiev punta a una soluzione diplomatica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente francese incontrare il suo omologo russo per cercare di ottenere un segnale da Mosca di de - escalation. Secondo fonti statunitensi il Cremlino sarebbe pronto ad invadere ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente francese incontrare il suo omologo russo per cercare di ottenere un segnale da Mosca di de - escalation. Secondo fonti statunitensi il Cremlino sarebbe pronto ad invadere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Crisi in Ucraina. Il presidente francese Macron incontrerà Putin lunedì a Mosca e successivamente il presidente ucr… - infoitestero : Macron: colloqui con Putin a Mosca lunedì, martedì visita al presidente ucraino - Ordine227 : Macron oggi incontrerà Putin. Alle dure parole della Casa Bianca che dà per scontato l'invasione da parte della Rus… - angiuoniluigi : RT @repubblica: La missione di Macron da Putin: dare garanzie sulle regole di coabitazione con Nato e Ue per abbassare la tensione https://… - fisco24_info : Ucraina, Biden sente Macron che va a Mosca. Scholz: risposta unita in caso d’invasione: Telefonata tra i presidenti… -