Lega, nulla di fatto nella prima assemblea per eleggere il presidente (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come previsto nulla si è deciso nella prima assemblea elettiva della Lega Serie A in cui i 20 club sono chiamati a scegliere il successore di Paolo Dal Pino alla presidenza. In questo primo incontro, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Come previstosi è decisoelettiva dellaSerie A in cui i 20 club sono chiamati a scegliere il successore di Paolo Dal Pino alla presidenza. In questo primo incontro, ...

Advertising

milano948 : In periodo Covid che bello sputare su un altro giocatore e intelligente ????????????. Ma la lega cosa farà ? Nulla - ILPep90 : @semprefede Minimo 4 giornate, ma sono certo che la Lega farà finta di nulla e al massimo gli daranno una multa. - sportli26181512 : Lega, nulla di fatto nella prima assemblea per eleggere il presidente: Lega, nulla di fatto nella prima assemblea p… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Lega, nulla di fatto nella prima assemblea per eleggere il presidente - matteoischiboni : RT @laziopress: Assemblea di Lega, Lotito: “Nuovo Presidente? Io non comando, non decido nulla” -