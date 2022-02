La curva Covid frena e l' Italia prova a ripartire | da oggi meno restrizioni

Advertising

ValeValentina2 : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… - PKarpoi : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… - MagiFausto : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… - Mariann46409026 : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… - alessandro_972 : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: 'Stiamo riuscendo a piegare la curva epidemica senza restrizioni e senza misure particolarmente invasive' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : curva Covid

Si apre una settimana significativa sul fronte delle gestione della epidemia. A fronte dei contagi in calo e di un'alta percentuale di persone immunizzate, sia con la vaccinazione che con la malattia, ...'Ladella quarta ondata è in discesa, ma non è finita. A ottobre comincia la campagna elettorale: spero ci si prepari all'autunno con tempo . Finora ilci ha sempre preso in contropiede. ...Stop alla corsa per i tamponi e altre restrizioni della libertà per i cittadini non vaccinati contro il Covid-19. Sono queste le proposte ... le ripercussioni a livello psicologico. Adesso che la ...per fare il punto sul covid in Italia. “Il mio ottimismo durante una pandemia è per definizione cauto. La curva della quarta ondata è in discesa. Da metà gennaio, quando avevamo 180mila casi al giorno ...