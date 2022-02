Juve e Milan nella top 10 dei club che hanno speso di più dal 2012. Invece il Genoa... (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Premier League è il campionato dove si spende di più, e male. I club di Ligue 1 sono Invece quelli che sanno monetizzare meglio. In mezzo Serie A, Liga e Bundesliga, in ordine dalla meno alla più ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Premier League è il campionato dove si spende di più, e male. Idi Ligue 1 sonoquelli che sanno monetizzare meglio. In mezzo Serie A, Liga e Bundesliga, in ordine dalla meno alla più ...

Advertising

pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - mfsm0083 : RT @Vivo_e_vegeto: Classifica dopo la 4a giornata: Inter 43 (una in meno) Juve 43 Milan 42 Napoli 40 Degli ultimi 3 mesi possiamo lamentar… - SicilianRedBla1 : Perché ad ogni derby che l'Inter non riesce a vincere, si sminuisce la prestazione del Milan? Perché ad ogni derby… -