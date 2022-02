Italia-Norvegia curling, orario Finale Olimpiadi: canale tv, programma in chiaro, streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia affronterà la Norvegia nella Finale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono resi protagonisti di una cavalcata surreale sul ghiaccio della capitale cinese, riuscendo a vincere le nove partite disputate nel round robin e poi a demolire la Svezia in una semiFinale a senso unico. Gli azzurri hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena martedì 8 febbraio (ore 13.05 Italiane) al National Aquatics Centre. La nostra Nazionale continua a sognare in grande, si è già assicurata quantomeno la medaglia d’argento, ma chiaramente l’obiettivo è il titolo a cinque cerchi. I nostri portacolori andranno a caccia del metallo più pregiato e vorranno fare risuonare l’Inno di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’affronterà lanelladel torneo didoppio misto alleInvernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono resi protagonisti di una cavalcata surreale sul ghiaccio della capitale cinese, riuscendo a vincere le nove partite disputate nel round robin e poi a demolire la Svezia in una semia senso unico. Gli azzurri hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo, che andrà in scena martedì 8 febbraio (ore 13.05ne) al National Aquatics Centre. La nostra Nazionale continua a sognare in grande, si è già assicurata quantomeno la medaglia d’argento, ma chiaramente l’obiettivo è il titolo a cinque cerchi. I nostri portacolori andranno a caccia del metallo più pregiato e vorranno fare risuonare l’Inno di ...

