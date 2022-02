Inter | la Roma ritrova Pellegrini

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia I @Inter: le parole di #Inzaghi alla vigilia della sfida contro la #Roma - Gazzetta_it : Post derby @Inter, parlare di crisi sarebbe folle. Ma alcuni numeri preoccupano - infoitsport : Inter-Roma, la coppa Italia e quel battesimo da tifoso a San Siro - bIancoIive : domani vado a vedere inter roma e mi aspetto solo di vedere blanco sulle poltroncine in hangover da tre gg - infoitsport : Inter-Roma, tre motivi per sperare nell'impresa -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori: RISULTATI SERIE A 24ª GIORNATA:- Genoa 0 - 0;- Milan 1 - 2; Fiorentina - Lazio 0 - 3; Atalanta - ...Si parte martedì 8 febbraio conalle ore 21 su Canale5; poi Milan - Lazio, mercoledì 9 febbraio alle 21 su Canale5; quindi Atalanta - Fiorentina, giovedì 10 febbraio alle 18 su Italia1; ...Sappiamo che il calcio è fatto di episodi ed anche la Roma non sarà contenta perché viene da un pareggio in casa contro il Genoa, probabilmente, anzi sicuramente immeritato. Hanno tantissimi giocatori ...Tre gol per Edin Džeko, che ne ha segnati due contro l’Inter con la maglia della Roma e uno contro i giallorossi in maglia nerazzurra L’ex tecnico della Lazio ha battuto 5 volte la Roma in 13 incroci, ...