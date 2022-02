Instagram e Facebook chiusi in Europa? Un portavoce di Meta chiarisce (Di lunedì 7 febbraio 2022) La notizia, riportata oggi, ha già fatto il giro del mondo: Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa. A dirlo non sono ipotesi di mercato. Ma è lo stesso Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec. Il motivo? La diatriba aperta da anni tra l’ideatore dei social network più seguiti al mondo e gli Stati Uniti sull’utilizzo dei dati personali degli utenti. Da Meta, la società che fa capo a Facebook e Instagram – tra gli altri – frenano. E un portavoce fa sapere: “Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’Europa. Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) La notizia, riportata oggi, ha già fatto il giro del mondo:potrebbero chiudere in. A dirlo non sono ipotesi di mercato. Ma è lo stesso Zuckerberg nel rapporto annuale della società alla Sec. Il motivo? La diatriba aperta da anni tra l’ideatore dei social network più seguiti al mondo e gli Stati Uniti sull’utilizzo dei dati personali degli utenti. Da, la società che fa capo a– tra gli altri – frenano. E unfa sapere: “Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall’. Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di ...

