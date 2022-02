Il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4 e i propositi di Midge per la nuova stagione

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilde La4 alza il sipario sulladell’acclamata commedia di Amy Sherman e Daniel Palladino, già vincitrice di un Emmy. Nel primocompleto della quartasi intravedono le linee essenziali dei nuovi episodi, o perlomeno da dove ripartirà quest’ulteriore capitolo della vita della comica ebrea Miriam “nella New York degli anni Sessanta. Nelde La4, sulla scia dell’inizio del tour di Shy Baldwin alla fine della terza, la protagonista interpretata da Rachel Brosnahan sta tracciando un nuovo e più sfidante percorso per ...

Prime Video ha diffuso il poster e ilde LaSignora Maisel 4 . Come precedentemente annunciato la serie debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 18 febbraio con due nuovi episodi in uscita ogni venerdì per ...Il nuovodella stagione 4 della serie Lasignora Maisel regala sequenze inedite degli attesi episodi della serie con star Rachel Brosnahan e nel video, tra cambi di guardaroba e contrattempi ...Prime Video ha pubblicato il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4, la nuova stagione del telefilm che arriverà il 18 febbraio per quattro settimane sulla piattaforma, con due episodi distribuiti ...Prime Video ha diffuso il poster e il trailer de La Fantastica Signora Maisel 4. Come precedentemente annunciato la serie debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 18 febbraio con due nuovi ...