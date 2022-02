"Il green pass è una mer***. Ho fatto tre vaccini, ma...". Vittorio Sgarbi sbrocca, Veronica Gentili sotto-choc: caos su Rete 4 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Anche Vittorio Sgarbi è risultato positivo al Covid. Il critico d'arte, dopo aver ufficializzato la notizia, si è presentato in collegamento a Controcorrente. Qui, nella puntata di domenica 6 febbraio, ha subito voluto rassicurare Veronica Gentili dicendo di stare bene. Anzi, "la condizione di malato di covid mi ha restituito le forze che il cancro mi aveva tolto". Questo però non lo frena dal criticare le limitazioni imposte dal governo: "Mi pare bizzarro che dobbiamo vivere in una condizione per la quale è obbligatorio un tampone per andare a sentire Mattarella e non si capisce quindi a cosa serve il green pass". Ma non è tutto. Il deputato del Misto ha riportato in diretta un sms inviatogli dal sindaco di Vejano: "Sono sana, tamponata dal 15 ottobre ogni due o tre giorni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancheè risultato positivo al Covid. Il critico d'arte, dopo aver ufficializzato la notizia, si è presentato in collegamento a Controcorrente. Qui, nella puntata di domenica 6 febbraio, ha subito voluto rassicuraredicendo di stare bene. Anzi, "la condizione di malato di covid mi ha restituito le forze che il cancro mi aveva tolto". Questo però non lo frena dal criticare le limitazioni imposte dal governo: "Mi pare bizzarro che dobbiamo vivere in una condizione per la quale è obbligatorio un tampone per andare a sentire Mattarella e non si capisce quindi a cosa serve il". Ma non è tutto. Il deputato del Misto ha riportato in diretta un sms inviatogli dal sindaco di Vejano: "Sono sana, tamponata dal 15 ottobre ogni due o tre giorni e ...

