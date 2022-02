Il futuro dei giovani in Italia: in pensione a 71 anni e con molti meno soldi (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italia è il Paese dell’Europa in cui l’età pensionabile aumenterà di più nei prossimi anni. La stima arriva dall’Ocse e non è una buona notizia per le giovani generazioni. Si tratta naturalmente di una previsione che ha a che fare con una serie molteplice di fattori. Molto ad esempio dipenderà dall’entità della crisi economica e dalla sua durata. Ma se tutto andrà come stimato, nel nostro Paese si passerà da una media di 61 anni ad una di 71, con un aumento di ben 9 anni. A parlarne è il recente report dell’Ocse “Pensions at a glance 2021“, che stima che mediamente in Europa l’età pensionabile verrà aumentata di oltre 2 anni nel prossimo futuro. Ad essere colpite soprattutto le generazioni più giovani, ed in particolare quelle che entreranno al ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’è il Paese dell’Europa in cui l’età pensionabile aumenterà di più nei prossimi. La stima arriva dall’Ocse e non è una buona notizia per legenerazioni. Si tratta naturalmente di una previsione che ha a che fare con una serie molteplice di fattori. Molto ad esempio dipenderà dall’entità della crisi economica e dalla sua durata. Ma se tutto andrà come stimato, nel nostro Paese si passerà da una media di 61ad una di 71, con un aumento di ben 9. A parlarne è il recente report dell’Ocse “Pensions at a glance 2021“, che stima che mediamente in Europa l’età pensionabile verrà aumentata di oltre 2nel prossimo. Ad essere colpite soprattutto le generazioni più, ed in particolare quelle che entreranno al ...

