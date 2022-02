Gordon Murray T 33 - Subito sold out i 100 esemplari previsti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La T.33 è già-out. La seconda supercar dellaAutomotive è stata presentata solo pochi giorni fa, ma tutti i 100sono già stati assegnati nonostante un prezzo di listino di 1,37 milioni di sterline tasse escluse, pari a circa 1,65 milioni di euro al cambio attuale. Le prime consegne sono in programma solo nel 2024 e per chi è in lista d'attesa c'è ancora speranza: in futuro, infatti, ci sarà un ampliamento della gamma con una versione roadster e, molto probabilmente, anche un modello estremo da trackday (non omologato per la circolazione stradale, però). La sorella minore. La T.33 è la sorella minore della T.50 e rappresenta, secondo, un veicolo capace non solo di emozionare, ma anche di essere utilizzato tutti i giorni. La filosofia alla ...