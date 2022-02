Giovinco-Sampdoria, ci siamo: domani visite mediche e firma (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta per cominciare l’avventura di Sebastian Giovinco con la maglia della Sampdoria. La “Formica Atomica” è sbarcata questo pomeriggio all’aeroporto meneghino di Malpensa, e si trasferirà poi in Liguria per svolgere, nella giornata di domani, le visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati. La società ligure ha scelto di puntare sull’ex Juventus e Parma dopo l’infortunio di Gabbiadini al legamento crociato del ginocchio destro rimediato contro il Sassuolo. Per Giovinco si tratta di un ritorno in Italia sette anni dopo aver lasciato la Juventus; in mezzo, le avventure con Toronto e Hilal, quest’ultima terminata lo scorso agosto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta per cominciare l’avventura di Sebastiancon la maglia della. La “Formica Atomica” è sbarcata questo pomeriggio all’aeroporto meneghino di Malpensa, e si trasferirà poi in Liguria per svolgere, nella giornata di, lee apporre lasul contratto che lo legherà ai blucerchiati. La società ligure ha scelto di puntare sull’ex Juventus e Parma dopo l’infortunio di Gabbiadini al legamento crociato del ginocchio destro rimediato contro il Sassuolo. Persi tratta di un ritorno in Italia sette anni dopo aver lasciato la Juventus; in mezzo, le avventure con Toronto e Hilal, quest’ultima terminata lo scorso agosto. SportFace.

