GF Vip | tutte contro Delia | l’atteggiamento che non convince

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Negli ultimi giorni nella Casa del GF Vip 6 a far discutere è stato ancheequivoco, fin troppo provocante, diDuran nei confronti di Barù, che piace a Jessica Selassié. Miriana Trevisan, assieme a Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, ha fatto notare la cosa alla modella venezuelana, affermando che il suo atteggiamento con lo chef era un palese flirtare. La moglie di Alex Belli si è schernita, negando, a ma la show-girl di Non è la Rai ha rincarato la dose. GF Vip, Manila Nazzaro getta la maschera: “Per me può morire affogato” Una frase a dir poco scioccante dell'ex Miss Italia ha lasciato senza parole il pubblico a casa, che protesta sui social GF Vip 6,Duran: “Con Barù è troppo eroti*a” “Se tre ...