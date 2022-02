Draghi accelera su riforma Csm | lungo incontro con Cartabia

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mariovuole stringere i tempi sulladel Csm. Per questo ieri ha avuto una lunga riunione con la ministra della Giustizia Martaa Palazzo Chigi. Un(dopo quello di giovedì scorso) necessario a fare il punto sulla, sollecitata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento. "Nella salvaguardia dei principi, irrinunciabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura, uno dei cardini della nostra Costituzione, l`ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini", aveva detto il capo dello Stato. Tra i nodi da sciogliere, ci sono quello del sistema ...

Secondo alcune indiscrezioni la ministra avrebbe avuto prima uno scambio di vedute con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e poi appunto con il premier Mario. Al ...La fuga del popolo delle partite Iva. In un anno hanno deciso di chiudere le attività 321 mila lavoratori autonomi. Un numero ...al Governo Da quasi un anno Cgia chiede sia al Premier...ROMA - Potrebbe essere quello di giovedì il consiglio dei ministri "buono" per dare il via libera agli emendamenti per la futura legge sul Csm. Ma non è ancora detta l'ultima parola. La riforma, ...Draghi monitora la situazione senza scomporsi ... Temi sui quali, probabilmente, non mancheranno polemiche e ostacoli. Bisogna accelerare, e subito: a metà febbraio la Commissione Ue vuole avere un ...