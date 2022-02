De Laurentiis: ‘Il nuovo presidente della Lega A non deve essere 'politico'. No al commissariamento' VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) I club di Serie A si sono riuniti a Palazzo Parigi per discutere in merito all’elezione del nuovo presidente di Lega. Il dimissionario... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) I club di Serie A si sono riuniti a Palazzo Parigi per discutere in merito all’elezione deldi. Il dimissionario...

Advertising

sscnapoli : ?? Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la… - sportli26181512 : Serie A, De Laurentiis: 'Il presidente non deve essere politico': Le parole del numero uno del Napoli prima dell'en… - napolista : #DeLaurentiis: «Il presidente della #SerieA non deve essere politico, la Serie A finanzia tutto il calcio» «Senza… - LALAZIOMIA : De Laurentiis: ‘Il nuovo presidente della Lega Serie A non deve essere 'politico'. No al commissariamento' - rep_napoli : De Laurentiis: 'Il presidente della Lega A non deve essere politico' [aggiornamento delle 11:40] -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis ‘Il Cinema: è morta Martha De Laurentiis, moglie del produttore Dino Affaritaliani.it