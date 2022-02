De Laurentiis | “Cori razzisti insopportabili Ecco cosa penso di Insigne Ho detto una cosa a Spalletti”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Aurelio Defelice per la vittoria del Napoli. Il patron elogiae si coccola Osimhen. Suha le idee chiare. Aurelio De, presidente del Calcio Napoli, euforico per la vittoria contro il Venezia. Il patron azzurro ha ai microfoni de Il Mattino esalta il gruppo die critica iverso i napoletani, ascoltati anche ieri allo stadio Penzo di Venezia. De, intervista al “Mattino” Presidente, non è stata una vittoria facile? «Non lo sono mai le partite che si giocano dopo una sosta. E poi abbiamo affrontato una squadra molto determinata e convinta dei proprio mezzi. Ma è stata una prestazione molto convincente, un successo che la squadra ha voluto e ha ottenuto con merito». Osimhen è ...

Scrive il Mattino: ' Nello stadio Penzo si sono ascoltatidiscriminatori contro Napoli e i ... Sugli spalti c'era De, alla prima trasferta stagionale. Un segnale del legame con il ...Desuirazzisti È rimasto colpito dairazzisti della curva del Venezia? "Li trovo insopportabili, quegli epiteti sono brutti, orribili. E ha avuto per me un valore ancora più ...Questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ... dando una mano in tutte le fasi del gioco". Sui cori razzisti intonati dai tifosi del Venezia: ""Li trovo ...Su Insigne ha le idee chiare. Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, euforico per la vittoria contro il Venezia. Il patron azzurro ha ai microfoni de Il Mattino esalta il gruppo di ...